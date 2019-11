Gestoppte bzw. gedrehte Serien: UnitedHealth -0,45% auf 281,4, davor 8 Tage im Plus (11,48% Zuwachs von 253,57 auf 282,67), Adler Real Estate -0,84% auf 11,8, davor 6 Tage im Plus (4,02% Zuwachs von 11,44 auf 11,9), GFT Technologies -0,55% auf 10,86, davor 5 Tage im Plus (11,89% Zuwachs von 9,76 auf 10,92), Credit Suisse -0,71% auf 13,205, davor 5 Tage im Plus (3,18% Zuwachs von 12,89 auf 13,3), DO&CO +1,75% auf 81,6, davor 5 Tage im Minus (-5,98% Verlust von 85,3 auf 80,2), VIG +1,65% auf 24,65, davor 5 Tage im Minus (-2,81% Verlust von 24,95 auf 24,25), Wacker Chemie -0,37% auf 64,24, davor 4 Tage im Plus (2,81% Zuwachs von 62,72 auf 64,48), Apache Corp. -2,8% auf 22,89, davor 4 Tage im Plus (5,27% Zuwachs von 22,37 auf 23,55), HelloFresh -0,11% auf 18,54, davor 4 Tage im Plus ...

