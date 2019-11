Was macht eine Stadt familienfreundlich? Viele Kitas, gute Schulen und die Nähe zur Natur. Unser Städteranking zeigt, wo es Eltern und Kinder am besten haben.

Wer in Essen wohnt, ist besonders schnell auf der Autobahn. In München ist jeder dritte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ein Akademiker. Und in Frankfurt am Main kommen auf einen Einwohner 13 Gästeübernachtungen. Das alles kann eine Stadt attraktiv machen - aber über die Familienfreundlichkeit sagt es wenig aus. Wer Kinder hat, legt Wert auf niedrige Kriminalitätsraten. Die Anzahl der Betreuungsplätze. Oder die Frage, ob es genügend Platz zum Toben gibt.

Familienfreundlichkeit ist als Standortfaktor der Zukunft nicht weniger wichtig als die Infrastruktur oder schnelles Internet. Wo Familien sich nicht wohlfühlen, wird es für Unternehmen schwieriger, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Und Kommunen wiederum laufen dadurch Gefahr, ihre Unternehmen zu verlieren. Kurzum: Wer es nicht schafft, ein familienfreundliches Klima zu schaffen, wird langfristig das wirtschaftliche Nachsehen haben.

Das große WiWo-Städteranking hat die Lebensumstände für Familien in allen 71 kreisfreien Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern verglichen. Die Ergebnisse zeigen, wo sich Eltern und Kinder schon heute wohlfühlen können - und welche Regionen aus Familiensicht eher Krisengebiet sind.

Wo ist die Kitaversorgung am besten?

Das Städteranking kann zwar keine Aussagen über die Qualität der Kitaplätze und über die Ausbildung der Erzieher treffen. Sehr wohl aber dokumentiert die Rangliste, wo die Versorgung am dichtesten ist und die Städte die meisten Kapazitäten geschaffen haben.

Das Ergebnis: Eltern von Kindern unter drei Jahren haben in den neuen Bundesländern die meiste Auswahl an Kita-Plätzen. Nirgends sonst werden mehr von ihnen betreut als in Rostock (60 Prozent), Jena (58) und Potsdam (55). Mit Cottbus, Dresden, Magdeburg und Halle (Saale) folgen weitere Ost-Städte. Das lässt sich auch geschichtlich erklären: In der ehemaligen DDR gingen mehr Frauen arbeiten als im Westen, weshalb sich dort eine entsprechende Infrastruktur entwickelt hat. Zum Vergleich: Auf den letzten Plätzen landen Duisburg (17), Salzgitter (17,5) und Mönchengladbach (17,6).Das Ortsgefälle macht sich auch bei der Versorgung der Drei- bis Sechsjährigen bemerkbar. An der Spitze liegen hier Rostock und Jena, wo es sogar mehr Plätze als Kinder gibt. Mit Erlangen und Trier haben es aber auch zwei nicht-ostdeutsche Städte in die Top Fünf geschafft, die von Potsdam komplettiert werden. In diesen Städten kann fast jedes Kind in einer Kita versorgt werden. Das Fazit: Im Osten ist es für Familien weniger stressig, einen Betreuungsplatz zu finden - zumindest noch.

Denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...