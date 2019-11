Nachdem sich die klassischen Ansätze vielfach als überfordert herausgestellt haben, entwickelt sich in der Automobilbranche zunehmend ein Trend, flexiblere und auch leistungsfähigere Entwicklungsprozesse zu nutzen. Doch anders als bei reinen Software-Firmen müssen OEMs auf zwei Feldern spielen: Die deutlich längeren Zyklen von Hardware und Fahrzeug bleiben weiterhin die Basis. Eine anspruchsvolle Aufgabe für die Systemintegration, die genau an diesen Schnittstellen zwischen Software-Modulen, E/E-Systemen und Hardware für eine reibungslose Gesamtfunktion sorgen soll.

Agilität als Organisationsprinzip

Scrum als Projektsteuerungs- und Organisationsphilosophie ist an sich wohlbekannt und auch bei den Automobilherstellern seit mindestens einer Dekade im Einsatz. Neu ist, dass sich Scrum-Anwendungen nicht mehr als Nische einzelner Teams oder Abteilungen finden lassen, sondern dass sich nun Projekte mit hunderten oder tausenden von Entwicklern agil steuern lassen sollen.

Ein Kernelement von Scrum ist der Sprint: meist ein Zeitraum von einer bis vier Wochen, an dessen Ende ein Shipable Product stehen soll. Ziel ist ein beim Endverbraucher einsetzbarer Funktionshub. Das ist in einer stark von Software getriebenen Welt deutlich einfacher realisierbar als in einer Welt, in der multipel miteinander vernetzte Hardware mit längeren Entwicklungs- und Lieferzeiten dazugehört. Diejenigen Umfänge, die außerhalb der Sprints zu betrachten sind, gehören in der Scrum-Logik in das Undone-Department, die Abteilungen für alles, was nicht in einen Sprint passt.

Die Sprintlogik soll es dem selbstorganisierten Scrum-Team ermöglichen, möglichst schnell eine Lernschleife zu Erfolg und Qualität ihrer Entwicklungsarbeit zu erzielen. Und dazu muss das Entwicklungsteam möglichst gute, umfassende und automatisierte Testumgebungen besitzen, um so früh wie möglich Fehler zu erkennen, daraus zu lernen und diese zu beheben.

Nun ist die Größe eines Scrum-Teams natürlich begrenzt und sollte nicht mehr als zehn Personen umfassen. Für die Organisation von Großprojekten sind daher die Entwicklungsaufgaben auf mehrere parallel arbeitende Teams aufzuteilen, beziehungsweise es ist eine Zwischenebene einzuführen, um Entwicklungsstränge zusätzlich zu bündeln.

Scrum im Großformat

Die zwei am weitesten verbreiteten Ansätze dazu heißen Large-Scale Scrum (LeSS) und Scaled Agile Framework (SAFe). LeSS ist im Wesentlichen ein kaskadiertes "Scrum of Scrums" mit minimalen Zusatzstrukturen, während SAFe deutlich stärker Steuerungselemente einbaut, um bekannte Themen wie das Portfolio, Hauptreleases oder Varianten eines Produktes mit einzubeziehen.

Im Vergleich von herkömmlichen Entwicklungsprozessen, Rollen und Strukturen mit SAFe ist die Ähnlichkeit frappierend - was ein zweiseitiges Schwert ist. Denn einerseits sind viele Fragestellungen des realen Entwicklungsbetriebs eines OEMs bereits abgedeckt, andererseits jedoch kann die SAFe-Struktur zu einem "weiter wie bisher" verleiten - nur heißen jetzt die Rollen und Meetings anders.

Scrum ist eben nicht als Projektmanagement-Methode zu verstehen, sondern reicht viel tiefer. Ein agiler Entwicklungsansatz trimmt eine R&D-Organisation auf effiziente Lernschleifen und hohen Output. Außerdem stellt er eher grundlegende Prinzipien zur Verfügung als ein dogmatisches Set von Projektmanagement-Methoden.

