Heute, Mittwoch, findet erstmals ein "Austrian Capital Markets Day" von Wiener Börse und Raiffeisen Centrobank in London statt. Bei der Konferenz sind 15 prime market-Unternehmen vertreten, um ihre Ergebnisse und Geschäftsstrategien vor UK-Investoren zu präsentieren: Agrana , AT&S, CA Immo, Flughafen Wien , Frequentis , Lenzing , Mayr-Melnhof Karton, Österreichische Post, Polytec , RBI , S Immo, Strabag , Telekom Austria , Uniqa und Vienna Insurance Group. Am Vorabend der Konferenz lud der Österreichische Botschafter zu einem Empfang in seine Residenz mit rund 120 Gästen. Die Konferenz startet mit einer Keynote von David Marsh, Chairman of OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum) sowie einem Impulsstatement des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...