(wirtschaftsinformation.ch) - Die Credit Suisse hat heute Morgen das Kursziel von LANDIS+GYR (CHF 100.90) von CHF 95 auf CHF 114 erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. Die Profitabilität in den Märkten EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) erhole sich schneller als erwartet, schreibt der zuständige Branchenexperte. Insgesamt würden mehrere Gründe für ein weiteres Wachstum und die Rentabilitätssteigerung sprechen. So gehe er in den USA von hohen operativen Margen aus. Auch der Beitrag der Region Asien/Pazifik ...

