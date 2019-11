Die Geräte mit einer Ausgangsleistung von bis zu 65 W verfügen zudem über Zulassungen nach IEC 60601-1 für Medizingeräte und erfüllen die Anforderungen an Energieeffizienz nach EU CoC (Code of Conduct) Tier 2 v5 und US DoE Level VI.

Das DTM65-D ist in einem robusten, komplett geschlossenen Kunststoffgehäuse ohne Lüftungsschlitze untergebracht und misst 132 × 69 × 40 mm³. Insgesamt stehen acht verschiedene Ausgangsspannungen (5, 12, 15, 19, 24, 28, 36 und 48 V) zur Auswahl, wobei alle Geräte standardmäßig mit einem vierpoligen DIN-Stecker mit Verriegelung ...

