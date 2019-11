Hoffmann Neopac präsentierte auf der CPHI Worldwide vom 5. bis 7. November 2019 in Frankfurt seine Best Practice im Bereich der Recyclingfähigkeit von Tubenverpackungen. Der Entwicklungsleitfaden für die Recyclingfähigkeit von Tuben besteht aus einem mehrstufigen Tutorial zu leichteren, stärker auf die Kreislaufwirtschaft ausgerichteten Wertstoffen. Die EU hat ehrgeizige Ziele für die Recyclingfähigkeit von Kunststoffverpackungen angekündigt: 50 Prozent bis 2025 und 55 Prozent bis 2030. In anderen Großregionen wurden ähnliche Ziele beschlossen, die Verpackungshersteller vor die Herausforderung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...