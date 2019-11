Viele Elektroniksysteme bestehen immer noch aus einer Vielzahl von Komponenten, die nach dem Wafer Dicing einzeln eingehaust und auf konventionellen Leiterplatten miteinander verbunden werden. Doch für anspruchsvollere Applikationen sind über die Jahre hinweg neue Interconnect-Technologien zur fortschrittlichen 3D-Integration entstanden. Sie haben die Baugröße elektronischer Systeme reduziert und schnellere und kürzere Verbindungen zwischen ihren Subsystemen möglich gemacht. Eine dieser Technologien ist Wafer-Level Packaging (WLP). Dabei werden mehrere Dies noch auf dem Wafer gemeinsam eingehaust. Da sich jetzt der gesamte Wafer in nur einem Package befindet, ist diese Lösung kosteneffektiver als die traditionellen Packaging-Verfahren. Außerdem sind die so eingehausten Chips kleiner und dünner. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt für Geräte mit kritischem Footprint wie Smartphones. In den heutigen Smartphones finden sich im Mittel fünf bis sieben Wafer-Level Packages, und ihre Zahl steigt weiter.

Fan-in und Fan-out

Es gibt zwei Haupttypen von Wafer-Level Packages: Fan-in und Fan-out. Sie unterscheiden sich in der Art wie ihr Redistribution-Layer (Umverdrahtung) in das Gehäuse eingegliedert ist. Die Redistribution-Layer, meist aus organischem Material, werden eingesetzt, um die Verbindungen (I/O) auf den Dies an die vorgesehene (Bump-)Position auf der Oberfläche des Die heranzuführen (re-routing). Beim Fan-in verlaufen die Leiterbahnen im Redistribution-Layer nach innen und ermöglichen damit ein sehr kleines Gehäuse (etwa von der Größe des Chips). Doch die Umverdrahtung kann auch dazu dienen, die verfügbare Fläche des Packages zu vergrößern, sodass durch Spreizen (fanning out) der Anschlüsse dessen Fläche breiter wird als die Abmessungen des Chips. Im Allgemeinen ermöglicht die Fan-out WLP-Technologie (FO-WLP) eine größere Anzahl von Anschlüssen (I/O) als das Fan-in WLP.

In mobilen Applikationen ersetzen die Fan-out Wafer-Level-Packages allmählich die mehr traditionellen Speicher-auf-Logik PoP-Lösungen (Package-on-Package). Denn PoPs sind wesentlich dicker als die Fan-out-Konzepte, und sie sind in der Bandbreite und Dichte des Interconnect beschränkt. Außerdem ermöglichen sie nur begrenztes Scaling, auf einen Pitch von einigen Hundert µm. Auch in diesen Applikationen wird FO-WLP gegenüber anderen verfügbaren breitbandigen 3D-Technologien bevorzugt, wie 3D-Stacking (wobei Hot Spots auf der Logik-Die den Erhalt der Speicherdaten beeinträchtigen können), oder 2.5 D-Stacking (wobei die längeren Verbindungen höhere Versorgungsleistungen und damit zusätzliche Kosten bedingen).

Grundlegende Prozessflüsse für Fan-out

In den letzten Jahren wurden mehrere FO-WLP-Ansätze entwickelt und eingeführt. Sie sollen der wachsenden Nachfrage nach hohen Datenraten und großer Anzahl von I/Os gerecht werden. Außerdem sollen sie den Bedarf der höheren funktionalen Integration im Package erfüllen. Alle diese Verfahren beginnen mit einem der beiden grundlegenden Fan-out Prozessflüsse: Mold First oder Redistribution ...

Den vollständigen Artikel lesen ...