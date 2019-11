Derzeit läuft ein IPO an uns heran, das es so zuvor noch nicht gegeben hat. Aramco, die vorgeblich größte Firma der Welt, geht an die Börse. Bis zu 1700 Milliarden US$ soll die Marktkapitalisierung am Ende betragen, aber, keine Sorge, es werden vorerst nur 1,5% an die Börse gebracht. Dadurch sind es nur schlappe 25 Mrd. US$ die ins Publikum wandern. Die Firma hat eine ziemlich "wilde" Geschichte. Zu Beginn in 1933 (!) durch Standard Oil of California gegründet und danach via Hilfe von Texaco und Chevron zum Exportkaiser von Öl gemacht. Nachdem der Preisfaktor bei Öl "entdeckt" und in Folge die OPEC gegründet war, wurde sie in den Jahren danach Stück für Stück vom saudischen Staat aufgekauft, in 1980 ...

