Der Dow Jones Industrial Index markiert wieder neue Höchstkurse und steuert damit das Jahresendziel an. Das restliche Potenzial für 2019 ist aber nicht so hoch, wie manche Anleger vielleicht denken. Der Dow schließt seit einigen Tagen wieder überwiegend im oberen Teil seiner jeweiligen Intraday-Handelsspannen, was die frisch erstarkende Nachfrageseite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...