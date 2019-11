Steinhoff wickelt sich offenbar selbst an. Und dies ist nach Meinung einiger Beobachter etwas nebulös. Denn nun wurde bekannt, dass das Unternehmen eine weitere Beteiligung veräussert bzw. veräussert hat. Der Kurs änderte sich kaum bzw. die Aktie gab sogar etwas nach. Der Markt also zuckt bei den neuen Informationen mit den Schultern. Dies wiederum trübt die Aussichten. Unitrans Motor Holdings: 74,9 % Beteiligungsanteil veräußert Das Unternehmen hatte am Ende des ersten Quartals bekanntgegeben, ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...