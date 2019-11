Nasdaq-100 - Durchmaschiert!

Bastian Galuschka,

Der Nasdaq-100 Index lässt den Bären in dieser Handelswoche keine Chance. Der Index stürmte nach dem Freitagshandel in der Vorwoche, der bereits eine ausgeprägte Intraday-Erholung beinhaltete, wieder nach oben und markierte bereits zum Wochenstart neue Allzeithochs. Heute legen die Käufer nach.

Nach der bereits absolvierten Aufwärtsstrecke und angesichts des nahenden Feiertags in den USA (Thanksgiving) und des Brückentages, an dem sich das Handelsvolumen arg in Grenzen halten dürfte, sollte man kurzfristig nicht mehr allzu viel erwarten. Im Bereich von 8.450 Punkten könnte der Index wieder nach unten abdrehen und das Ausbruchsniveau bei 8.357 Punkten antesten. Dort wiederum bieten sich gute Möglichkeiten für antizyklische Long-Einstiege.

Aufgrund des neuen Allzeithochs im Index können Absicherungen nun bereits unter die Marke von 8.226 Punken nachgezogen werden. Erst wenn diese Marke fällt, dürfte der Index auf 8.157 und 8.027 Punkte nachgeben. 8.027 Punkte bilden mittelfristig den entscheidenden Support im Index.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 24.09.2019 - 27.11.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2014 - 27.11.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

