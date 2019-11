Die Immofinanz verbesserte nach neun Monaten das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) um 58,0 Prozent auf 237,1 Mio. Euro, und den nachhaltigen FFO 1 aus dem Bestandsgeschäft (vor Steuern) um 47,4% auf 92,8 Mio. Euro gesteigert. Das Konzernergebnis erhöhte sich um 50,1% auf 202,6 Mio. Euro. Das entspricht einem unverwässerten Gewinn je Aktie von 1,9 Euro. "Wir schließen mit diesen Ergebnissen an die starke Entwicklung des Vorjahres an. Eine hohe Auslastung von rund 95% sowie eine solide Mietrendite von 6,3% bilden dabei das wirtschaftliche Fundament des Konzerns", sagt Oliver Schumy, CEO der Immofinanz. "Nachdem wir unser Portfolio in den zurückliegenden Jahren neu und effizienter aufgestellt haben, ist die Immofinanz nun ...

