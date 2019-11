Der Chemiekonzern verhandelt laut einem Bericht mit der US-Beteiligungsgesellschaft über einen Verkauf. Cinven und Bain seien nicht mehr im Rennen.

Das milliardenschwere Bauchemiegeschäft von BASF wird Insidern zufolge wohl an die US-Beteiligungsgesellschaft Lone Star gehen. BASF trete mit Lone Star in exklusive Verhandlungen ein, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch von mehreren mit der Sache vertrauten Personen.

Aus dem Rennen sei dagegen ein Konsortium aus den Finanzinvestoren Cinven und Bain, das sich zusammen mit Lone Star auf der Zielgeraden zum Kauf des Geschäfts befunden hatte.

Ein Sprecher von BASF sagte, der Konzern ...

