Tagesausblick für 28.11.: DAX fester. Telekom und ProSiebenSat.1 im Blick!

Der MDAX markierte ein neues Allzeithoch. Davon sind der Standardwerteindex DAX oder gar der EuroStoxx 50 noch (weit) entfernt. Heute fehlten jedoch einmal mehr die Impulse. Zwar ist der US-Auftragseingang langlebiger Güter überraschend gestiegen. Das reichte jedoch nicht, die Aktienbarometer einen Tag vor Thanksgiving nachhaltig nach oben zu treiben. Vielmehr verlässt die Bullen bei 13.300 Punkten im DAX der Mut. So schloss der DAX 0,3 Prozent im Plus bei 13.275 Punkten. Zu den stärksten Branchen- und Nischenindizes zählten der BANG-Index mit vier großen Goldminenbetreibern sowie der Deutsche Aufsteiger Index.

Am Anleihemarkt blieben die Renditen stabil. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen notiert somit weiterhin bei minus 0,37 Prozent. Die Edelmetalle präsentierten sich derweil schwächer. Gold sank dabei unter 1.460 US-Dollar pro Feinunze. Gegen den Trend legte Palladium zu und markierte ein neues Allzeithoch. Öl gab nach überraschend hohen Lagerbeständen leicht nach und der Euro/US-Dollar kämpft um die Marke von 1,10 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Aroundtown profitierte von starken Zahlen für das abgelaufene Quartal. Die Deutsche Bank verkauft Vermögenswerte im Wert von 50 Mrd. US-Dollar an Goldman Sachs. Mit dem heutigen Kurssprung wurden die gestrigen Verluste zwar wettgemacht. Mehr jedoch nicht. Die Deutsche Telekom spielt einem Zeitungsbeitrag zufolge eine Fusion mit der französischen Orange durch. Die Bonner dementierten zwar die Gerüchte. Die Aktie legte dennoch deutlich zu. Aktuell steht die US-Tochter T-Mobil US kurz vor der Fusion mit Sprint. Knorr Bremse wurde derweil von schwachen Auftragsdaten ausgebremst. Die Aktie sackte daraufhin auf rund EUR 85 ab.Hugo Boss gelingt der Rebound. Das im Oktober gerissene Gap ist fast wieder geschlossen. ProSiebenSat.1 startet ein Abo-Angebot für den Streamingdienst Joyn. Bei Joyn PLUS+ gibt es künftig über 50 Live-Sender in HD. Der kostenlose werbefinanzierte Service bleibt zunächst. Die Meldung kam bei den Anlegern gut an. Die Aktie schraubte sich über drei Prozent nach oben und zog den Konkurrenten RTL Group gleich mit. United Internet bestätigte den gestrigen Ausbruch aus dem Seitwärtstrend und nimmt Kurs auf die Unterkante des im Oktober gerissenen Gaps.

Innogy legt morgen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal und MTU Aero Engines lädt zum Investorentag.

Wichtige Termine

US-Märkte haben morgen feiertagsbedingt geschlossen

Deutschland - Vorläufiger Verbraucherpreisindex für November

Europa - Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbraucher-Vertrauen Euro-Zone, November

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 13.280/13.450/13.550 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.025/13.075/13.125/13.170 Punkte

Der DAX schob sich im Tagesverlauf wieder an die Widerstandszone bei 13.280/13.300 Punkten. Gelingt nun der Ausbruch? Morgen fehlen die Impulse aus den USA. Steigt der Index über diese Zone besteht die Chance auf einen weiteren Anstieg auf 13.450 Punkte und im weiteren Verlauf bis zum Allzeithoch. Noch ist es jedoch nicht soweit. Rücksetzer müssen weiterhin eingeplant werden.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 05.09.2019 - 27.11.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 28.11.2014 - 27.11.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

