116,45 - 116,80 - 117,30 - 117,35 - 118,85 - 119,00 - 119,50 - dies sind keine seltsamen Lotto-Gewinnzahlen mit Superzahl, sondern die jeweiligen Schlusskurse in Euro der Wirecard-Aktie an den vergangenen sieben Handelstagen. Mit anderen Worten: Schritt für Schritt, ohne einen Ausreißer nach unten, erholt sich die Aktie des Zahlungsdienstleisters von den Abschlägen nach den Vorwürfen des Handelsblatts in der Vorwoche, Wirecard habe für 2017 kein Testat der Wirtschaftsprüfer für Singapur erhalten. ... (Achim Graf)

