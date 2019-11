Kann der deutsche Aktienmarkt der Rekordjagd jenseits des Atlantiks folgen? In den USA wird heute wegen Thanksgiving nicht gehandelt. In Deutschland steht in die Inflation im Fokus.

Der Dax hat am Mittwoch zwar etwas zugelegt, über der im Tagesverlauf überschrittenen Marke von 13.300 Punkten konnte er sich aber nicht halten. Zum Börsenschluss legte der Leitindex um 0,38 Prozent auf 13.287 Punkte zu. Die erneuten Hinweise auf ein baldiges Ende im Handelsstreit zwischen den USA und China lösten nur milde Freude unter Anlegern aus. Am heutigen Donnerstag liegt der Dax außerbörslichen Handelsplattformen zufolge vor dem Handelsstart knapp unterhalb des Schlussstandes von Mittwochabend.

Wegen des Feiertags Thanksgiving wird in den USA heute nicht gehandelt, am Freitag läuft das Geschäft verkürzt. Das sorgte auch hierzulande schon zur Wochenmitte für ein teils impuls- und umsatzärmeres Aktiengeschäft. Am Freitag und am Montag stehen in den USA mit dem Black Friday und dem Cyber Monday zwei vorweihnachtliche Einkaufs-Großereignisse an. An diesen Tagen sind die US-Konsumenten besonders kauffreudig.

Der Energieversorger Innogy stellt heute seinen Zwischenbericht der ersten neun Monate des Jahres vor. Interessant dürfte das vor allem wegen der kürzlichen Übernahme durch Eon sein. Eon stellt seine Zahlen am Freitag vor. Für Anleger interessant dürfte außerdem die erste Schätzung der Inflation in Deutschland werden.

1 - Vorgabe aus den USA

Die Rekordjagd der vergangenen Tage an der Wall Street hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Gestützt von ermutigenden Konjunkturdaten und zuversichtlichen Signalen im Handelsstreit kletterten die US-Börsen auf neue Höchststände. Für gute Stimmung sorgte unter anderem die zweite Schätzung zum US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal. US-Präsident Donald Trump nährte zudem die Hoffnung auf eine baldige Entspannung im Zollkonflikt mit China.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss bei insgesamt niedrigen Handelsumsätzen 0,2 Prozent höher auf 28.164 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,7 Prozent auf 8705 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,4 Prozent auf 3153 Punkte zu. In Frankfurt ging der Dax 0,4 Prozent im Plus auf 13.287 Punkten aus dem Handel.

2 - Handel in ...

