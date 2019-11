Die jüngsten Schwankungen beim Bitcoin erinnern an eine Achterbahnfahrt. Doch wer den Kurs der Kryptowährung auf Jahressicht mit Aktienmärkten und Gold vergleicht, könnte überrascht sein.

Zwei Jahre ist es her, da kratzte der Bitcoin an der 20.000-Dollar-Marke. Ob die Kryptowährung das wert war, lässt sich nicht nachvollziehen. Die Optimisten hoffen auf eine neue Ära an notenbankunabhängigen Währungen, die im schon begonnenen Zeitalter der Bargeldeinschränkung ihr Gewicht erhalten werden. Andere halten Kryptowährungen für Hokuspokus und nur die dahinterliegende Technologie, ...

