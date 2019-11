Schmerzmittel-Firmen könnte in den USA großer rechtlicher Ärger drohen. Die Justizbehörden prüfen, ob Hersteller und Händler abhängig machender Opioide gegen das bundesweite Suchtmittelgesetz "Controlled Substances Act" verstoßen haben. Die Ermittlung stehe aber noch am Anfang. Damit stellen die Behörden faktisch die Schmerzmittelhersteller auf die gleiche Stufe wie Drogendealer. In den USA gibt es angeblich ein ernst zu nehmendes Problem Schmerzmittel-Epidemie mit Hunderttausenden Toten durch Überdosierungen. ...

