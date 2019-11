Die aktuell längste Serie: BB Biotech mit 7 Tagen Plus in Folge (Performance: 6.69%) - die längste Serie dieses Jahr: Nordex 14 Tage (Performance: 25.09%). Tagesgewinner war am Mittwoch JinkoSolar mit 5,94% auf 18,38 (92% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 5,57%) vor Manz mit 3,69% auf 16,86 (155% Vol.; 1W -2,32%) und GFT Technologies mit 3,50% auf 11,24 (386% Vol.; 1W 10,63%). Die Tagesverlierer: Andritz mit -6,51% auf 35,90 (306% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -7,24%), Ambarella mit -4,09% auf 47,99 (0% Vol.; 1W -4,41%), Rocket Internet mit -2,19% auf 22,32 (323% Vol.; 1W -2,87%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (20952,86 Mio.), Alibaba Group Holding (13306,09) und Glencore (12306,67) ....

Den vollständigen Artikel lesen ...