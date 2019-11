Nynomic AG: Vermarktungsstart für innovatives Cannabis-Messgerät / Weiterer Meilenstein im B2C Markt DGAP-News: Nynomic AG / Schlagwort(e): Markteinführung Nynomic AG: Vermarktungsstart für innovatives Cannabis-Messgerät / Weiterer Meilenstein im B2C Markt 28.11.2019 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Nynomic AG: Vermarktungsstart für innovatives Cannabis-Messgerät / Weiterer Meilenstein im B2C Markt Wedel (Holst.), 28.11.2019 Die Nynomic AG hat einen weiteren, strategisch sehr wichtigen Meilenstein im Bereich der Consumer-Anwendungen erreicht. Für den stark wachsenden Zielmarkt Hanf und Cannabis wurde von der 2018 integrierten Tochtergesellschaft Spectral Engines Oy, Helsinki / Finnland, ein erfolgreicher Produkt-Launch vollzogen: Der MEMS-basierte Sensor der Spectral Engines ist das Herzstück eines neu entwickelten Handheld zur Vermessung von Hanfund Cannabiswirkstoffen. Mit dieser neuen technologischen Lösung können nun die Werte THC und CBD, unter Nutzung der Nynomic-Cloud, berührungslos und in Echtzeit gemessen werden. Die übertragenen Spektraldaten werden mit Algorithmen des machine learning (AI) in der Cloud verarbeitet und die aggregierten Messwerte werden - zum Beispiel auf dem Smartphone des Anwenders - angezeigt. Diese sehr anspruchsvolle technologische Lösung kann zudem von weiteren Unternehmen des Nynomic Konzerns genutzt werden, um zusätzliche Schritte der Produktionskette mit identischer Messtechnik und Datenauswertung auszustatten. Das Kundenpotenzial für Nynomic erstreckt sich damit über die gesamte Wertschöpfungskette der Branche, vom Produzenten bis zum Konsumenten, und hat in dieser Form ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb des Hanfund Cannabismarktes. Aufwendige und langwierige Labormessungen werden somit künftig durch smarte und schnelle Applikationen an diversen Stellen der Verarbeitungsund Distributionskette von Hanf und Cannabis abgelöst. Die Vermarktung des Handheld erfolgt über die Purpl Scientific Inc., Saint Louis / USA, einer 100%igen Tochter der Spectral Engines Oy ([1]www.purplscientific.com). Der Standort in den USA wurde im Rahmen der Markterschließung aus strategischen Gründen gewählt. Der US-Markt ist bereits heute mit einem Gesamtvolumen von ca. 12 Mrd. US-Dollar der weltweit größte Cannabismarkt, die Prognosen belaufen sich auf ein prognostiziertes CAGR von ca. 25% bis mindestens 2025. Alle wichtigen Technologien - Sensor, Cloud, machine learning (AI) - sowie auch die Datenmodelle kommen aus der Nynomic Gruppe, sind skalierbar auf die gesamte Verarbeitungsund Distributionskette für Hanf und Cannabis und stellen somit ein Novum innerhalb der gesamten Branche dar. Für die Nynomic AG bedeutet dieser Produkt-Launch, mit einer Eigenentwicklung hervorragende Chancen im enorm großen Wachstumssektor B2C wahrnehmen zu können, zu demonstrieren, dass Produkte der Nynomic-Gruppe auch im Consumer-Umfeld Lösungen mit hohem Mehrwert bieten und sich in diesem Sektor weiter zu etablieren. Über Nynomic: Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: [2]www.nynomic.com Nynomic AG Am Marienhof 2 22880 Wedel [3]www.nynomic.com Rückfragen an: Jochen Fischer FISCHER RELATIONS Neuer Wall 50 D - 20354 Hamburg phone: + 49(0)40 822 186 380 fax: + 49(0)40 822 186 450 [4]info@fischer-relations.de 1. http://www.purplscientific.com/ 2. http://www.nynomic.com/ 3. http://www.nynomic.com/ 4. mailto:info@fischer-relations.de --------------------------------------------------------------------------- 28.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- 923691 28.11.2019 ISIN DE000A0MSN11 AXC0074 2019-11-28/09:31