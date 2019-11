Die Lenzing AG hat, nach Verbund und voestalpine , ein an die eigene Nachhaltigkeitsperformance gebundenes Schuldscheindarlehen emittiert. Der anfänglich mit 200 Mio. platzierte Schuldschein stieß auf Seiten von Investoren aus Europa und Asien auf so großes Interesse, dass man sich dazu entschloss, auf 500 Mio. Euro zu erhöhen. Knapp 12 Prozent davon (USD 65 Mio.) wurden in US-Dollar gezeichnet. Der durchschnittliche Mischzinssatz des Darlehens liegt bei knapp unter 1%, wodurch sich die Lenzing Gruppe günstiger als bei vergangenen Schuldscheindarlehen finanziert. Die Schwankungsbreite des Zinssatzes von +/-2,5 Basispunkten fällt oder steigt dabei in Abhängigkeit von Lenzings Nachhaltigkeitsrating. Im Falle eines verbesserten Ratings wird die entsprechende Zinseinsparung ...

