Aareal Bank wechselt als erste deutsche Bank ihr Kernbankensystem vollständig auf SAP S/4 HANA DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Produkteinführung Aareal Bank wechselt als erste deutsche Bank ihr Kernbankensystem vollständig auf SAP S/4 HANA 28.11.2019 / 10:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Aareal Bank wechselt als erste deutsche Bank ihr Kernbankensystem vollständig auf SAP S/4 HANA Wiesbaden, 28. November 2019 - Die Aareal Bank hat als erste Bank in Deutschland für ihre Kernbankensysteme vollständig den Wechsel auf SAP S/4 HANA vollzogen. Mit dem Wechsel auf die neueste Softwareversion von SAP wurde zeitgleich auch die komplette SAP-Systemlandschaft der Aareal Bank migriert. Damit profitiert die Aareal Bank von einer erhöhten Geschwindigkeit ihrer Kern-IT-Systeme sowie neuen, innovativen Funktionen. Sie ist zudem nun optimal aufgestellt, um in naher Zukunft weiter in die Verbesserung von Prozessen der Fachbereiche und der IT zu investieren. SAP S/4 bildet zukünftig die Basis für die weitere Modernisierung und Harmonisierung der IT-Architektur der Bank. Darüber hinaus kann von neuesten Marktentwicklungen, sei es von SAP oder von Drittanbietern, noch besser als bislang profitiert werden. Ein Beispiel hierfür ist die Darstellung komplexer Datenmodelle oder die Nutzung intuitiver Oberflächen mit Business Intelligence Funktionen. Zudem verspricht sich die Aareal Bank von SAP S/4 HANA eine leichtere und effizientere Wartung ihrer Systeme. "Mit der Einführung von SAP S/4 HANA haben wir einen wichtigen Meilenstein im Rahmen unseres Zukunftsprogramms Aareal 2020 umgesetzt. Wir sind beim Thema Digitalisierung nicht nur mit unserer IT-Tochtergesellschaft Aareon sondern auch in unseren Kernbankprozessen erfolgreich", so Hermann Merkens, Vorstandsvorsitzender der Aareal Bank AG. Das Projekt konnte in einem Zeitraum von nur 15 Monaten erfolgreich abgeschlossen werden. Zum Projekterfolg beigetragen haben insbesondere die FAS AG und die okadis Consulting GmbH, die das Team der Aareal Bank maßgeblich bei der Planung, Koordination und technischen Umsetzung der Konversion unterstützt haben. "Die Migration ermöglicht uns die Entkopplung von Anwendungen und die Verringerung der Komplexität der IT-Architektur. Darüber hinaus können wir mit dem neuen System innovative Weiterentwicklungen effizienter aufsetzen", erklärt Thomas Ortmanns, Vorstandsmitglied der Aareal Bank. Nicht nur mit SAP S/4 HANA ist die Aareal Bank zukunftsfähig aufgestellt. So ist sie zum Beispiel auch Vorreiter in Deutschland bei der Cloud-Lösung von IBM, die die Aareal Bank im Banking-Bereich seit September implementiert hat. Aareal Bank Gruppe Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. 