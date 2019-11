++ Anleger befürchten schlechtere Stimmung an der Handelsfront ++ DE30 testet 200-Stunden-Linie ++ Deutsche Bank verkauft Wertpapierpaket an Goldman Sachs ++Die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten ist am Donnerstag verhalten, da die Anleger eine Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und China befürchten. Aktien aus Portugal und Polen weisen die größten Rückgänge auf, während Aktien aus der Schweiz und Spanien leicht über ihren gestrigen Schlusskursen notieren. Telekommunikations- und Automobilunternehmen führen die Verluste an, während ...

