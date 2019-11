Eine Million Kilometer mit dem Tesla, die Hälfte davon mit einem Akku: Das Beispiel dieses E-Auto-Fahrers widerlegt verbreitete Vorurteile über die Batterie-Lebensdauer. Höchste Zeit, genau nachzurechnen.

Erstmal: Danke. Vielen Dank an alle, die die erste Folge meiner neuen Kolumne über die Elektromobilität, High Voltage, gelesen und über die Sozialen Medien geteilt haben. Die Analyse der Klimabilanz von E-Autos [1] hat bisher mehr als 300.000 Leserinnen und Leser erreicht. Auffällig viele Leser hatten eine ganz konkrete Nachfrage: "Schön und gut, aber wie lange hält so ein E-Auto-Akku?"

Eine sehr berechtigte Frage. Denn bekanntlich entstehen bei der Herstellung der Batterie zwischen 2 und 9 Tonnen CO2. [2, 3, 4]. Wäre ihre Lebenserwartung so gering, dass sie während des Fahrzeuglebens ausgetauscht werden muss, dann hätte das für die Gesamt-CO2-Bilanz der Elektroautos natürlich verheerende Folgen; der Energieaufwand und damit das CO2 bei der Akkuproduktion fiele ja mehrfach an.

Genau damit kalkulieren derzeit sehr viele Autoren, etwa Buchal und Sinn [5], und kürzlich der ADAC. Die Autoren gehen davon aus, dass der Akku im Schnitt nach 150.000 Kilometern Schrott sei. So kommt der ADAC - wenig überraschend - zum Schluss, dass in den meisten Fällen nicht das Elektroauto, sondern der Diesel und Erdgas die klimafreundlichste Antriebsart sind [6].

Die Lebensdauer bemisst sich nicht in Kilometern oder Jahren, sondern in Zyklen

Dass der Autoclub noch viele Jahre all die alten, reparaturanfälligen Diesel und Benziner per Gelbem Engel Starthilfe geben möchte, ist verständlich. Aber realistisch ist so eine geringe Lebenslaufleistung für heutige E-Autos nicht. "Die Zahl ist aus der Luft gegriffen, wissenschaftlich jedenfalls von der Batterie nicht ableitbar", kritisiert der Aachner Professor für Elektrochemie und erfahrene Batterieforscher Dirk-Uwe Sauer.

Viele Faktoren beeinflussen die Lebensdauer einer Lithium-Ionen-Zelle und damit den größten Teil des Akkus, der aus bis zu 8000 solcher Zellen besteht. Im Elektroauto ist der Akku in der Regel aus mehreren Modulen oder Gürteln zusammengesetzt, die wiederum aus mehreren Zellen bestehen. So können die Hersteller relativ leicht verschieden Akkugrößen und damit Reichweiten bauen und vermarkten: mehr Zellen, mehr Reichweite.

Kaputte Zellen bedeuten in der Regel das Ende des betroffenen Moduls; da sie normalerweise alle etwa gleich schnell altern, käme das dann auch dem Ende des ganzen Akkus gleich. Tesla-Chef Elon Musk hat zwar per Twitter mitgeteilt, man könne kaputte Zellen auch einzeln oder modulweise tauschen; aber bleiben wir der Einfachheit halber bei der Zelle, dem Nukleus der Batterie. Ein Handyakku besteht nur aus einer Zelle. Klar, dass diese Akku-Einzeller sehr viel schneller ableben als e-Autoakkus, denn die vielen Zellen im E-Auto können sich bei heftigen Lastwechseln gegenseitig Strom "leihen".

Was die Zelle kaputt macht

Die beiden entscheidenden Faktoren für die Zelle sind kalendarische Alterung (also schlicht: der Zahn der Zeit) und die Anzahl der Ladezyklen (wie oft man die Batterie nachladen muss). Steht ein Elektroauto nicht jahrelang ungenutzt in der Garage, wird es in der Praxis immer die Zyklenzahl sein, die das Lebensende des Akkus einläutet, nicht der Kalender.

Lithium-Ionen-Zellen verlieren bei jedem Ladezyklus einen kleinen Teil ihrer Speicherkapazität. Batterieforscher rechnen immer in Vollzyklen. Ein solcher Vollzyklus ist das komplette Leeren und wieder Aufladen einer Lithium-Ionen-Zelle. Das passiert im Elektroauto im Realbetrieb zwar nicht, weil Elektronik und eine Lademanagement-Software es verhindern.

Trotzdem kann man sich über die Zahl der Vollzyklen, die eine Lithium-Ionen-Zelle im Labor durchhält, der tatsächlichen Lebenserwartung einer Elektroautobatterie nähern: Dazu multipliziert man die Zyklenzahl, die eine Zelle aushält, einfach mit der realistischen Winterreichweite des E-Autos. Am Beispiel des Tesla Model 3 etwa wären das 2000 Zyklen mal 400 Kilometer = 800.000 Kilometer erwartete Lebenslaufleistung für die Batterie.

Der Grund für die zyklische Alterung ist Elektrochemie und komplex, ich versuche, sie so einfach wie möglich wiederzugeben: Bei jedem Laden und Entladen müssen die beweglichen Lithium-Ionen in das Material einer der beiden Elektronen eingebaut werden (in Grafitgitterstrukturen auf der Minusseite, und in den meisten Batterien in eine Verbindung aus Lithium-Nickel-Kobalt-Mangan-Oxid oder Lithium-Nickel-Aluminium-Oxid auf der Plusseite). Dabei entsteht mechanischer Stress, der die kristallinen Materialgitter schädigt. Deswegen kann man moderne Lithium-Ionen-Akkus zwar sehr oft, aber eben nicht unbegrenzt oft wieder aufladen.

Bei jedem Laden bleiben nun - stark vereinfacht gesagt - einige der geladenen Lithium-Teilchen (Ionen) im Materialgitter der Elektroden hängen. Das reduziert die Menge der elektrisch nutzbaren Aktivmasse. Beim nächsten Mal, wenn der Motor Strom aus der Batterie benötigt oder geladen wird, wandern ein paar weniger geladene Teilchen zwischen den Polen hin und her die Zelle speichert weniger Strom als beim vorhergehenden Ladezyklus.

Daneben kann auch zu schnelles Laden die Zelle altern lassen. Dann nämlich lagert sich rein metallisches Lithium auf der Grafitanode ab. Diese Ablagerungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...