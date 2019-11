Die Wiener Privatbank hat heute zum Fondsmanager-Frühstück geladen. Fazit: Es gibt jede Menge untermauerte Gründe, weiter positiv für Aktien zu sein. Vorstand Edi Berger sieht es sogar als größtes Risiko an, nicht investiert zu sein. Investments in Sachwerte machen seiner Meinung nach Sinn, seien es Immobilien (Anm: Die Wiener Privatbank hat ein umfangreiches Angebot an Vorsorgewohnungen) oder aber auch Immobilien-Anleihen oder -Aktien. "Mit unseren Fonds, dem Mozart One, dem European Equity und dem European Property, ist man insgesamt gut abgedeckt", fasst Berger zusammen. Für Wolfgang Matejka hat speziell der österreichische Markt Aufholpotenzial. "Österreich wird derzeit als Musterknabe in Europa gesehen, die Aktien wurden aber noch ...

