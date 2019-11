Novartis hat 90 Millionen Dollar in ein neues Werk investiert. Dort soll die Blutkrebstherapie Kymria für europäische Patienten aufbereitet werden.

Der Schweizer Pharmariese Novartis erweitert seine Kapazitäten für die Gen- und -Zelltherapie in Europa, um Produktionsengpässe zu beseitigen. 90 Millionen Dollar investierte der Arzneimittelhersteller in das Werk Stein an der deutschen Grenze, das am Donnerstag der Öffentlichkeit vorstellt wurde.

Dort soll ab kommendem Jahr unter anderem die Blutkrebstherapie Kymria für europäische Patienten aufbereitet werden. Bislang werden die den Patienten dafür entnommenen T-Zellen in ...

