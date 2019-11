Der chinesische Onlinehändler Alibaba hat in dieser Woche einen erfolgreichen Börsenstart in Hongkong hingelegt: Die Aktien stiegen am Dienstag gleich zur Eröffnung auf 189,50 Hongkong-Dollar, ein Plus von 7,7 Prozent zum Ausgabepreis bei 176 Dollar. Noch bedeutender wohl für Aliababa: Der Konzern hat im Rahmen der Zweitnotierung schätzungsweise elf Milliarden US-Dollar eingenommen. Jetzt habe Alibaba fast so viel Bargeld wie Apple, berichtete die FAZ. Wohin aber mit dem Milliarden-Kapital? Das ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...