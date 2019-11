Auf der Hannover Messe 2019 wurde bereits die SPE-Kooperation zwischen Harting, TE Connectivity und Hirose vorgestellt. Sie wurde nun durch die Gründung des »Single Pair Ethernet - Industrial Partner Networks« deutlich erweitert.

Nun unterstützen auch Würth Elektronik, Leoni, Murrelektronik und Softing IT Networks das Single Pair Ethernet als zukünftige Infrastrukturlösung für das Industrial Internet of Things (IIoT). Der Startschuss hierfür fiel am 27. November 2019 auf der Messe sps in Nürnberg.

Infrastruktur für IIoT und Industrie 4.0

Single Pair Ethernet ist die Infrastrukturgrundlage, die das IIoT und Industrie 4.0 möglich machen. Die sieben Marken haben sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...