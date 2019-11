Aufgrund des großen Sichtfensters in der Front ist ein ergonomisches Arbeiten und Einlegen möglich. Mit dem serienmäßigen NC-Schiebetisch, der mit einer Achse von 400 mm ausgestattet ist, können die Bauteile präzise und schnell an eine oder mehrere Schweißstationen positioniert werden. Die Funktionssäulen rechts und links an der Maschine sorgen neben den Standard-Bedienelementen durch vordefinierte Aussparungen auch für die Möglichkeit, sie um frei konfigurierbare ...

Den vollständigen Artikel lesen ...