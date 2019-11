Die neue Kommissionschefin Ursula von der Leyen startet mit ehrgeizigen Großprojekten. Doch die könnten nicht nur die Wirtschaft überfordern - sondern auch sie selbst.

Natürlich dreht sich auch an diesem Abend fast alles um Ursula von der Leyen. Zwei Dutzend exklusive Gäste haben sich zu einer kleinen Feier im 19. Stock des Axel-Springer-Hochhauses in Berlin eingefunden, die künftige EU-Kommissionschefin soll eine Laudatio auf die Harvard-Ökonomin Shoshana Zuboff und ihr Buch über den "Überwachungskapitalismus" halten. Nebenan, im holzgetäfelten Clubraum mit den dicken Ledersesseln und den schweren Teppichen, stehen große Bildschirme, die den Auftritt für die Presse ausstrahlen: Die mächtigste Frau Europas geht mal wieder auf Sendung.

Von der Leyen legt auf Englisch los, erst plaudernd ("Das Netz weiß mehr über mich als meine Freunde"), dann politisch konkret, es geht um die Besteuerung und Regulierung der großen Internetkonzerne - und im Laufe des Abends wird deutlich, dass die beiden Frauen sich häufiger dazu austauschen. Trotzdem ist nicht sofort klar, warum von der Leyen heute ausgerechnet hier steht. In Brüssel gäbe es viel zu tun, morgen hält sie ihre erste europapolitische Grundsatzrede bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin, auch die Kanzlerin wird zuhören. Andere Politiker würden sich vor so einem Termin lieber mal früh schlafen legen.

Von der Leyen nicht. Findet sie ein Thema wichtig, kümmert sie sich selbst. Ein "Green New Deal" für den Klimaschutz und die Ausgestaltung des digitalen Kapitalismus in Europa - das sollen die Leitthemen ihrer Präsidentschaft sein. An ihrer Bearbeitung will sie sich messen lassen. An der Bewältigung dieser großen Herausforderungen. An der Umsetzung dieser gewaltigen Vorhaben. So liebt sie es: Lieber zu viel ankündigen als zu wenig wagen.

Während die Bundeskanzlerin noch die ehrgeizigsten Vorhaben garantiert pathosfrei vorträgt, mag von der Leyen es groß und grundsätzlich: die geostrategische Lage, die Zukunft des alten Kontinents, der Systemwettbewerb mit den USA und China, das sind ihre Themen. Immer verbindet von der Leyen dabei Optimismus mit Dringlichkeit: Europa muss besser werden, aber Europa kann es schaffen. Bleibt nur die Frage: Schafft es von der Leyen auch, die Wirtschaft mit ins Boot zu holen?Aus Sicht der Unternehmen birgt ihr Kurs eine Riesenchance - und ein Riesenrisiko. Der Green New Deal etwa. Von der Leyen verlangt Billionen für den Klimaschutz. Nur so kann sie ihr Versprechen einlösen, Europa wirtschafte bis 2050 klimaneutral. Mitte Dezember soll der zuständige Kommissar Frans Timmermans Eckpunkte für ein Klimaschutzgesetz vorlegen. Thomas Steg, Cheflobbyist von Volkswagen, ermuntert: "Vom Grundansatz her denken VW und die neue Kommission in die gleiche Richtung." Er hat gut reden. VW setzt auf eine Zukunft der Elektromobilität - und kann von einer offensiven Klimapolitik in Europa nur profitieren.

Andere fragen sich, ob es klug war, die nationalen Klimaziele zu verschärfen - und schauen sorgenvoll nach Brüssel. Timmermans hat einen früheren Greenpeace-Aktivisten als Büroleiter angeheuert - und kam bei seiner Anhörung im Europäischen Parlament "nicht einmal auf die Industrie zu sprechen", kritisiert ein deutscher Wirtschaftsvertreter.Und von der Leyen? Sie sucht die Nähe zur Wirtschaft, nicht den Schulterschluss. Sie weiß um die ökonomische Dimension des Themas - und um die emotionale. Im Garten der Familie in Beinhorn bei Hannover gibt es einen Teich, der in den vergangenen Hitzesommern austrocknete: ein kleines Mahnmal für von der Leyen, eine ständige Erinnerung an den Zusammenhang von verdorrenden Landschaften und Migrationsbewegungen, die der ehemaligen Verteidigungsministerin deutlich vor Augen stehen. Und natürlich der Mutter: Von der Leyens sieben Kinder sind etwas älter als typische Fridays-for-Future-Demonstranten.

Ursula von der Leyen verbindet ihre Projekte gern mit ihrer Biografie, um dann mit dem früheren US-Präsidenten John F. Kennedy dramatisch zu fragen: Wann, wenn nicht jetzt? Wer, wenn nicht wir? Das nervt oft. Und das ist oft erfolgreich. Ohne die Schilderungen ihrer Kindheit in Brüssel, ohne den Vater, der für die Kommission arbeitete, ohne die Inbrunst ihrer Bewerbungsrede vor dem EU-Parlament in fließendem Deutsch, Französisch und Englisch - kurz: ohne den Rückgriff auf ihre Vita und ihre aufdringliche Passion wäre sie wohl nicht ins Amt gekommen.

Ehrgeizige Mitstreiterinnen

Nun also ist es so weit. Am 1. Dezember übernimmt Ursula von der Leyen vier Monate nach ihrer Wahl das Amt der EU-Kommissionschefin. Sie muss jetzt den Brexit und den Handelskonflikt mit den USA managen, Allianzen schmieden für eine handlungsfähige EU, die Mitgliedstaaten für eine Klima-, Migrations- und Verteidigungsstrategie gewinnen. Sie weiß dabei keine Mehrheit oder Koalition im europäischen Parlament hinter sich, muss mit nur wenigen Vertrauten einen Apparat von mehr als 30 000 Beamten in den Griff bekommen - und muss neben ehrgeizigen Vizepräsidenten wie Timmermans und der Dänin Margrethe Vestager bestehen, die sich selbst gern auf dem Chefsessel sähen.

Das Private als das Politische

Vor allem aber hat von der Leyen sich selbst unter Druck gesetzt. Sie werde dafür sorgen, das Europa bis 2050 klimaneutral ist, einen Mindestlohn einführt und mehr Frauen in Spitzenpositionen und Projekte zur künstlichen Intelligenz (KI) bringt - so hat sie es versprochen. Zu ihren größten Herausforderungen zählt daher die Pflege und Zähmung der Staats- und Regierungschefs, denen sie ihr Amt verdankt. Sie sind sich weder untereinander einig, noch auf einer Linie mit von der Leyen. Die "Vereinigten Staaten von Europa", für die von der Leyen mal geschwärmt hat? Für manche Regierungschefs klingt das wie eine Drohung.

Was also darf man erwarten von Ursula von der Leyen in Brüssel - und was nicht? Kann die EU-Kommissionschefin die Mitgliedstaaten auf eine gemeinsame Identität hin verpflichten - oder werden die Fliehkräfte in der Union weiter zunehmen? Mit welcher Wirtschafts- und Sozialpolitik müssen Bürger und Unternehmen rechnen?

Die Zeit der Männerfreundschaften

Gemeinsame Projekte und persönliche Kontakte haben Europa geformt. Konrad Adenauer, Charles de Gaulle und die Wirtschaftsunion; Helmut Kohl, François Mitterrand und der Euro - diese Männer machten Geschichte. Und diese Männer sind Geschichte. Aber kann das Klimathema erneut die Reihen schließen? Wird von der Leyen andere anstecken können mit ihrer Europabegeisterung?

Beim CDU-Parteitag in Leipzig vergangene Woche erzählt von der Leyen Geschichten

