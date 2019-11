Bundesbank-Präsident Weidmann warnt vor den Risken des Klimawandels für die Finanzbranche. Oberste Priorität dürfe Umweltschutz in der Geldpolitik trotzdem nicht haben.

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat internationale Ratingagenturen dazu aufgefordert, Risiken aus dem Klimawandel in ihre Bewertungen einzubeziehen. "Gerade bei längeren Laufzeiten könnten Klimaaspekte das Ausfallrisiko von Unternehmensanleihen beeinflussen", sagte Weidmann an diesem Donnerstag auf einer Veranstaltung in Berlin laut Redetext.

Solche klimabedingten finanziellen Gefahren könnten sich auch auf die Anleihenkäufe der Euro-Notenbanken auswirken. Bonitätswächter müssten ihre Analysewerkzeuge entsprechend erweitern. Klimabezogene Einflussgrößen für das Ausfallrisiko von Anleihen sollten angemessen berücksichtigt werden.

Die ...

