Verfassungsrichter Huber sieht Verbesserungsbedarf beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz - unter anderem beim Schutz von Meinungsfreiheit sowie dem Zensurverbot.

Das umstrittene Netzwerkdurchsetzungsgesetz zur Bekämpfung von strafbaren Inhalten wie Hasskriminalität im Internet muss nach Auffassung des Verfassungsrichters Peter Michael Huber nachgeschärft werden. "Mein Eindruck ist, dass es erst ein erster Schritt ist, und dass es in seinen Regelungen nicht durchweg hilft oder jedenfalls noch nicht ausreichend funktioniert", sagte der Richter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Donnerstagabend in Berlin.

Das betreffe zum einen den Schutz der Meinungsfreiheit und das Zensurverbot bei der Löschung durch die Betreiber von sozialen Plattformen. So habe Facebook zum Beispiel eine Wahlwerbung der rechtsextremen NPD vor der Europawahl nach seinen Richtlinien gelöscht, obwohl die Werbung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...