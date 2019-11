Lufthansas Billigverkehr auf der Langstrecke soll ab dem kommenden Jahr nicht mehr von Eurowings durchgeführt werden, sondern unter einer neuen Marke starten. Damit endet das teuerste Abenteuer des Konzerns.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hätte gewarnt sein müssen. Als er im Herbst 2014 der Führung seiner Billigtochter Eurowings eröffnete, dass sie künftig auch Langstrecke fliegen soll, war die Reaktion eher skeptisch. "Die haben ihm damals gesagt, das wird sportlich", beschreibt ein Unternehmenskenner die eher kühle Reaktion. Zwar gelten Fernflüge als die Königsklasse des Fliegens, weil es um Glamourziele und einen besseren Service als auf der zum Massentransport gewordenen Kurzstrecke geht. "Doch ebenso hoch wie die Ehre ist das Risiko, dass es schief geht - und zwar krachend und teuer", so der Unternehmenskenner.

Das sieht Spohr inzwischen ähnlich. Denn bald ist Eurowings komplett von der Langstrecke verschwunden. Die Lufthansa plant eine neue Konzernmarke für ihren Billigverkehr auf den Interkontinentalrouten. Laut Informationen der WirtschaftsWoche soll der neue Name für die bisher noch unter der Billigmarke Eurowings betriebenen Flüge zu Zielen in der Karibik oder den USA 2020 eingeführt werden. Dies bestätigte ein Lufthansa-Sprecher diesem Magazin. "Eine Entscheidung, welcher Name es wird, ist aber noch nicht gefallen", so der Sprecher. Klar ist jedoch: Der neue Markenname soll kein exotischer Kunstname sein, wie ihn etwa Air France-KLM für ihre inzwischen eingestellte Billigtochter Joon gewählt hat.

Mit dem neuen Namen kommt das endgültige Aus für das größte und teuerste Abenteuer des Lufthansa-Konzerns. Denn die betriebliche Verantwortung für die Fernflüge übergibt Eurowings bereits seit Oktober ...

