Der Handelskonflikt zwischen den USA und China dürfte Anleger weiter beschäftigen. Zudem legt der kürzlich fusionierte Energiekonzern Eon einen ersten Zwischenbericht vor.

Am letzten Tag der Woche notiert der Dax vorbörslich im Minus. Er liegt rund 0,3 Prozent tiefer bei 13.204 Zählern. Die Spannungen zwischen den USA und China wegen der Unterzeichnung der Hongkong-Gesetze seitens der USA hatten bereits am Donnerstag auch am deutschen Aktienmarkt Spuren hinterlassen. Zugleich war der Handel angesichts des "Thanksgiving"-Feiertages in den USA insgesamt träge verlaufen. Der Dax hatte mit einem Minus von 0,31 Prozent bei 13.245,58 Punkten geschlossen.

Der "Black Friday" in den USA dürfte wieder etwas Bewegung in die Märkte bringen. Interessant für Anleger ist an diesem Freitag in Deutschland vor allem die Vorlage des Zwischenberichts den Energiekonzerns Eon. Erstmals wird er dabei Einblicke in die Finanzkraft des Unternehmens seit der Übernahme von Innogy geben. Außerdem wichtig wird die Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für November 2019, ebenso wie die vorläufigen Inflationszahlen für die Eurozone.

1 - Vorgabe aus den USA

Die New Yorker Börsen sind am Donnerstag wegen des "Thanksgiving"-Feiertages in den USA geschlossen geblieben. Am heutigen Freitag wird der Handel früher beendet werden. Am Mittwoch zuvor hatten sich die US-Börsen nach mehreren Tagen mit Gewinnen weiter auf Rekordniveau gehalten. Grund waren stützende Konjunkturdaten sowie zuversichtliche Signale im Handelsstreit zwischen den USA und China. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss bei insgesamt niedrigen Handelsumsätzen 0,2 Prozent höher bei 28.164 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,7 Prozent auf 8705 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,4 Prozent auf 3153 Punkte zu.

2 - Handel in Asien

Die Anleger an der japanischen Börse haben sich am Freitag zurückgehalten. Wegen des US-Feiertags fehlten zum einen Impulse von der Wall Street. Zum anderen waren Investoren besorgt, wie es im Handelsstreit zwischen den USA und China weitergehen würde, nachdem US-Präsident Donald Trump ein Gesetz unterzeichnete, das der Protestbewegung in Hongkong den Rücken stärkt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 23.378 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1706 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,7 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,2 Prozent.

Abwärts ging es für die Aktienmärkte in Hongkong. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...