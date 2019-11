Am deutschen Aktienmarkt könnte es am heutigen Freitag einige Aktien mit Rabatt geben. Der DAX -0,49% wurde vor Xetra-Start 0,4 Prozent tiefer auf 13.190 Punkten taxiert. Seinen bisherigen Jahreshöchststand hatte der Leitindex in der Vorwoche bei 13.374 Punkten erreicht. Darüber käme sofort das Rekordhoch von 13.596 Punkten aus dem Januar 2018 ins Spiel.Impulse von der Wall Street fehlen wegen des ...

