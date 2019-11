Das börsenotierte biopharmazeutische Unternehmen Marinomed Biotech AG erzielte in den ersten neun Monaten 2019 einen Umsatz in Höhe von 3,30 Mio. Euro (1-9/2018: 3,23 Mio. Euro). Um die langfristigen Wachstumsziele zu erreichen, legte Marinomed in den ersten drei Quartalen 2019 den Fokus auf Investitionen in Forschung und Entwicklung. Diese waren mit 3,19 Mio. Euro deutlich höher als im Vergleichszeitraum (1-9/2018: 2,11 Mio.). Das Betriebsergebnis (EBIT) war im Berichtszeitraum mit -5,28 Mio. Euro plangemäß negativ und spiegelte neben dem hohen F&E-Aufwand insbesondere die einmaligen Kosten im Zusammenhang mit dem IPO wider (1-9/2018: -3,09 Mio. Euro). Das Periodenergebnis der ersten drei Quartale 2019 kam bei -6,15 Mio. Euro zu liegen, nach -3,81 Mio ....

