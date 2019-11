Anlässlich des globalen Klimastreiks "Fridays for future" weist der Recyclingspezialist und Rohstoffversorger Alba Group auf die große Bedeutung des Recyclings für die Entlastung des Klimas hin. Um die Klimaschutzziele bis 2030 erreichen zu können, muss Recycling fester Bestandteil in Produktion und Wirtschaft werden. "Leider wird dieser Umstand in der Politik noch immer missachtet", kommentiert Dr. Axel Schweitzer, Vorstandsvorsitzender der Alba Group. "Wir benötigen generell wesentlich mehr Rezyklateinsatz. Dabei ist es dringend erforderlich, dass auch die öffentliche Hand ihrer Vorbildrolle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...