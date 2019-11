Du hast sicher mitbekommen, dass die Software One AG in der Schweiz sehr erfolgreich an die Börse gegangen ist. Ich rede da von 2,9 Milliarden Schweizer Franken Börsenwert! Was kaum wer weiß, großes Geld haben damit die Raiffeisen Bank International AG (RBI) und die Raiffeisenbank NÖ-Wien AG gemacht. Die sind nämlich beide an der Raiffeisen Informatik (Aktionärin der Software One AG) mit je mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...