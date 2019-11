Konsumenten wünschen sich nachhaltige Wasserflaschen - Vittel liefert die passende Antwort. Das stille Mineralwasser gibt es jetzt in der 1-l-Glasflasche im 6er-Kasten. Und auch mit den inneren Werten geht Vittel einen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit: Das Wasser kommt aus einer anderen Quelle, der Grande Source, und reist vornehmlich via Schiene nach Deutschland. Das Bewusstsein für nachhaltigere Formate wächst bei den Verbrauchern. Das macht sich jetzt auch im Produktportfolio von Vittel bemerkbar: Ab sofort gibt es das stille Mineralwasser in einer 1-l-Glasflasche. "Qualitätsbewusste Shopper ...

