Mit den Rabattaktionen zum Black Friday startet der Handel ins lukrative (Vor-) Weihnachtsgeschäft. An dem wollen auch Hacker und Online-Betrüger mitverdienen. So schützen sich Kunden und Händler gegen die Attacken.

Mit der Rabattschlacht rund um "Black Friday" und "Cyber Monday" startet der Handel an diesem Wochenende ins (Vor-)Weihnachtsgeschäft und damit die lukrativste Zeit des Jahres. Für 2019 rechnet der deutsche Einzelhandel erstmals mit einem Jahresendumsatz vom mehr als 102 Milliarden Euro, rund jeder siebte davon wird online ausgegeben.

Doch nicht nur bei Ladenbetreibern und Online-Shops klingeln jetzt die Kassen. Auch Cyberkriminelle machen in den Tagen bis Jahresende außergewöhnlich gute Geschäfte. Und das gleich aus zwei Gründen.

Zum einen, weil gerade Schnäppchenjäger beim Anblick vermeintlicher Supersonderangebote besonders leichtsinnig werden. Zum anderen, weil Unternehmen wie Händler oder Paketdienstleister, die in der aktuell besonders umsatzstarken Zeit Opfer von Angriffen mit Erpressungssoftware werden, eher Lösegelder zahlen, um längere Betriebsausfälle zu vermeiden.

Und so kursieren inzwischen bereits zahlreiche bösartige, vermeintlich geschäftliche E-Mails, deren Betreff sich auf aktuelle Rabattaktionen oder auf das Weihnachtsgeschäft bezieht. Tatsächlich aber enthalten sie die besonders gefährliche Schadsoftware Emotet. Die hat im laufenden Jahr in Deutschland bereits Schäden in Millionen-Euro-Höhe verursacht. Und sie dürfte auch in den kommenden Wochen für zahlreiche weitere Ausfälle sorgen. Wer also seine elektronische Post ...

