Toshiba bietet die TCKE8xx-Serie in drei Kategorien an: ohne Überspannungsschutz; 5 V (UOVC = 6,04 V) und 12 V (UOVC = 15,1 V). Jede Überspannungskategorie ist auch als Auto-Retry- oder Latched-Option als Reaktion auf ein Fehlerereignis verfügbar. Der Status der Latch-Variante lässt sich durch Anlegen eines externen Signals wiederherstellen, während die Auto-Retry-Variante in der Lage ist, ihren Ausgang automatisch wieder zu aktivieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...