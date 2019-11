Ab 1. Jänner 2020 übernimmt Tillmann Fuchs, MBA, von Stephan Klasmann den Bereich Kommunikation am Flughafen Wien . Stephan Klasmann wird künftig das Rebranding des Unternehmens verantworten. Tillmann Fuchs, bereits seit 1. April 2019 stellvertretender Leiter der Kommunikation am Wiener Airport. Er war neben der Gründung von diversen Zeitschriften und Zeitungen in den 1990er-Jahren auch maßgeblich am Aufbau des privaten TV-Senders RTL Deutschland beteiligt. Danach gründete er den ersten österreichischen Privatfernsehsender ATV und leitete dieses Unternehmen in den Anfangsjahren erfolgreich. "Mit Tillmann Fuchs haben wir einen Kommunikationsfachmann an Bord, der nicht nur über unternehmerisches Denken, sondern als lizenzierter Linienpilot ...

