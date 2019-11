Eine neue Agenda? Nichts weniger als das sieht der Wirtschaftsminister in seiner Industriestrategie. Sie enthält viel Richtiges. Und birgt doch eine Menge Überaktionismus.

Peter Altmaier (CDU) hat vor einiger Zeit einen hübschen Satz gesagt: "Ein Onkel, der was mitbringt, ist besser als eine Tante, die Klavier spielt." Treffender, ehrlicher auch, kann man seine Überzeugung kaum formulieren. Der Wirtschaftsminister hält wenig von Politik der ruhigen Hand. Sollen andere gern ihre ordnungspolitischen Liedchen darbieten, er selbst bringt lieber noch eine Torte mit.

Der CDU-Minister zitiert zwar zu jeder sich bietenden Gelegenheit Ludwig Erhard und preist die soziale Marktwirtschaft, mindestens so sehr schlummert aber ein zweiter Karl Schiller in ihm. Seine "Industriestrategie 2030", die er heute sichtlich stolz präsentierte, beweist es.

So stolz ist Altmaier auf sein Papier, dass er die knapp 30 Seiten als legitimen Nachfolger der Agenda 2010 ins Licht rücken will. Und eine gewisse, wenn auch von ihm sicher unbeabsichtigte Parallele gibt es sogar: Über das, was er da vorschlägt, passt die Überschrift "Fördern und Fordern" ebenfalls aufs Beste.

Zunächst das Fordern: Es gehört zur Tragik des Wirtschaftsressorts, dass ...

