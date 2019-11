Das aktuelle Geschäftsjahr wird laut Warimpex voraussichtlich eines der erfolgreichsten der Unternehmensgeschichte. Das Unternehmen hat nach neun Monaten den Gesamt-Umsatz um 8 Prozent auf 23,3 Mio. Euro erhöht. Das Periodenergebnis beträgt 57,5 Mio. Euro (vs. -6,5 Mio. Euro in der Vorjahresperiode). Zurückzuführen sei dies vor allem auf Erlöse aus Immobilienveräußerungen sowie Buch- und Wechselkursgewinnen. "Der Erfolgskurs mit Fokus auf den Aufbau des Immobilienbestandes, die Schaffung neuer Angebote sowie die Stärkung des Ertragspotenzials soll auch künftig fortgesetzt werden, so das Unternehmen", so das Unternehmen. Auf der Agenda würden etwa Entwicklungsprojekte im polnischen Krakau und Bialystok, die Revitalisierung des ...

