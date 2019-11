Ich bin ziemlich überzeugt, dass die beiden grossen österreichischen Energietitel an der Wiener Börse heiss bleiben. ATX-Kandidat EVN liegt ytd etwas mehr als 30 Prozent im Plus, das passt perfekt zum 30er des Titel an der Wiener Börse. Meine Berichterstattung dazu halte ich noch für ein Magazine zurück, da ich noch die Zahlen abwarte, um dann aktueller berichten zu können. Und wie gestern berichtet: Auch der Verbund, an dem die EVN ja einiges besitzt, kommt wieder: Zurück über dem MA200 und gestern hatte ich auch "Psst, Geheimtipp! Verbund" in der Post. Ging aber (natürlich) nicht um die Aktie, sondern um ein Angebot zum Anbieterwechsel. Verbund ( Akt. Indikation: 47,76 /48,22, 0,82%)EVN ( Akt. Indikation: 16,46 ...

