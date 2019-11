In einem Brief an die Wirtschaftsprüfer kritisieren europäische Vermögensverwalter, der Klimawandel werde bei der Bewertung von Unternehmen ignoriert.

Europäische Vermögensverwalter fordern eine größere Gewichtung des Klimaschutzes bei der Prüfung von Firmenbilanzen. Bei der Beurteilung von Unternehmen werde der Klimawandel ignoriert, kritisieren die Investoren, die ein Vermögen von insgesamt 1,2 Billionen Euro verwalten, in einem Brief an die vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften EY, Deloitte, KPMG und PwC. Das Schreiben wurde von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehen.

"Wir wollen keine neue Finanzkrise, und dies könnte viel schlimmer werden", warnte Natasha Landell-Mills, Chefin für Unternehmensverantwortung ...

