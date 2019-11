Der DAX ist heute kurz unter die Marke von 13.200 Punkten gerutscht und hat im Tagestief 13.165 Punkte erreicht. In der Folge konnte der Index aber erneut ansteigen und die Marke von 13.200 Punkten zurückerobern. Aktuell notiert der DAX wieder bei 13.260 Punkten höher. An der Lage hat sich nichts geändert. Der DAX bewegt sich seit Anfang November in einer Seitwärtsspanne zwischen 13.140 Punkten auf der Unterseite und 13.300/13.350 Punkten auf der Oberseite. Die Investoren warten auf einen Durchbruch ...

