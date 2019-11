Pickering Interfaces hat eine Simulations-Hardware entwickelt, welche Sensoren in einem Testaufbau ersetzt. Ein Applikationspapier diskutiert Grundsätzliches zur Sensorsimulation und geht auf die Auswahl einer passenden Simulations-Hardware in Form von programmierbareren Widerständen ein. Die Geräte sind per PXI, USB oder Ethernet steuerbar. Es gibt viele Varianten von programmierbaren Widerständen ...

