Am handelsfreien Donnerstag hatte China Gegenmaßnahmen angekündigt, falls die USA sich in Hongkong einmischten. Die US-Märkte gaben heute nach.

Am Tag nach dem US-Feiertag Thanksgiving, an dem die US-Börsen geschlossen haben, haben wichtige Indizes den Handelstag in New York mit Verlusten begonnen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 gaben jeweils 0,3 Prozent auf 28.084 beziehungsweise 3147 Punkte nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um 0,2 Prozent auf 8683 Punkte.

Die großen Indizes an der Wall Street hatten bisher in jeder Sitzung dieser Woche neue Rekordstände erreicht. Grund waren positive Konjunkturdaten und die Hoffnung auf einen bevorstehenden "Phase eins"-Handelsvertrag. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...